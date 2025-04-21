О мероприятии

Купальный сезон уже почти на пороге, и хотя Адриатика считается спокойным и безопасным морем, ее воды скрывают множество сюрпризов. Некоторые морские обитатели могут быть опасны — не из злого умысла, а из-за своей биологии. Рыбы с ядовитыми шипами, морские ежи, скаты, медузы и даже красивые черви — все они могут стать причиной боли и неприятных последствий. Зоолог, натуралист и популяризатор науки Михаил Бережной расскажет о том, кто на самом деле обитает у берегов Черногории, чем они опасны, как вести себя в случае контакта, и какие мифы стоит развенчать до начала купального сезона.