Слушатели узнают, как менялось представление о мышлении и какие открытия стали поворотными в истории нейрофизиологии.

О мероприятии

Когда-то считалось, что по форме черепа можно понять, как человек думает, чувствует и действует. Сегодня есть МРТ, ЭЭГ, нейроинтерфейсы и машинное обучение — и ученые действительно могут наблюдать за тем, как мозг воспринимает, принимает решения и запоминает.

Участники мероприятия вместе с нейрофизиологом Айгуль Насибуллиной совершат путешествие по ключевым этапам развития когнитивной нейронауки: от первых смелых (и не всегда удачных) идей до технологий, которые позволяют буквально «видеть мысли». Слушатели узнают, как менялось представление о мышлении, какие открытия стали поворотными, и зачем все это знать сегодня.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация