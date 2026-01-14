Слушатели узнают, о чем мечтали общество и наука и какие технологические прогнозы на будущее человечества существуют сейчас.

О мероприятии

О чем мечтало, мечтает и будет мечтать человечество? Покорение далеких планет, супервозможности для всех людей, новый социальный строй… А о чем сейчас можно мечтать не только за себя, но и за всю планету? Что в наше время может стать основой для построения утопического будущего?

От просветительских идей конца XVIII века о «перспективном будущем» до грандиозных утопий века XX — научный журналист Григорий Тарасевич обсудит, о чем мечтало общество и наука и какие сейчас есть технологические прогнозы на будущее человечества. Летающее такси, нанороботоы, и искусственный интеллект в каждой чашке — достаточно ли этого, чтобы быть счастливым? Участники подумают, что им понятнее и ближе «будущее с…» или «будущее без…». А еще попробуют создать собственные версии светлого будущего из тех «подручных материалов», которыми располагает современное человечество.

