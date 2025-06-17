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Лекция
16+
Пиратство в античности

Слушатели узнают про историю становления и развития пиратства в Древнем мире.

Библиотека им. А.С. Пушкина
27 июня, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Спартаковская улица, 9с3

О мероприятии

История пиратства восходит к незапамятным временам, и можно смело сказать, что оно возникло одновременно с судоходством.

Писатель Дмитрий Чайка расскажет участникам мероприятия про пиратов в античности. 

Расписание
27
Пятница
Июнь 2025
Спартаковская улица, 9с3 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Спартаковская улица, 9с3

Только что
Александр Речкин
1
# античность
# история
# пиратство
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# #Алматы
# дорожные пробки
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