О мероприятии

Нейронауки — это одна из самых быстро развивающихся областей знания. И одна из самых широко разрастающихся. Именно поэтому девять лет назад Алексей Паевский и Анна Хоружая создали портал «Нейроновости», чтобы помочь всем желающим успевать следить за этой темой во всей ее быстроте и широте. Раз в год авторы портала отбирают самые интересные новости прошлого года и собирают из них большую лекцию. В своем выступлении в Нейрокампусе они расскажут о топовых открытиях прошлого и уже наступившего года.

Расписание улица Островитянова, 1, стр. 10 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация