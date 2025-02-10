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Слушатели узнают, как молодой натуралист на борту корабля «Бигль» собирал доказательства и, как рождалась его гениальная теория.
О мероприятии
Великие идеи не рождаются в вакууме. Они зреют, набирают силу, преодолевают сомнения и сопротивление. Так было и с теорией эволюции, открывшей новый взгляд на живой мир.
Преподаватель истории Артемий Сергеевич Фуганов отправится в эпоху Чарльза Дарвина — в мир бесстрашных морских путешествий, научных споров и интеллектуального поиска. Слушатели узнают, как молодой натуралист на борту корабля «Бигль» собирал доказательства, как рождалась его гениальная теория и почему публика встретила ее столь неоднозначно.
ул. Бухарестская 114 к 1
Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
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Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.
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