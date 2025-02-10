Слушатели узнают, как молодой натуралист на борту корабля «Бигль» собирал доказательства и, как рождалась его гениальная теория.

Чарльз Дарвин: человек, изменивший взгляд на жизнь

О мероприятии

Великие идеи не рождаются в вакууме. Они зреют, набирают силу, преодолевают сомнения и сопротивление. Так было и с теорией эволюции, открывшей новый взгляд на живой мир.

Преподаватель истории Артемий Сергеевич Фуганов отправится в эпоху Чарльза Дарвина — в мир бесстрашных морских путешествий, научных споров и интеллектуального поиска. Слушатели узнают, как молодой натуралист на борту корабля «Бигль» собирал доказательства, как рождалась его гениальная теория и почему публика встретила ее столь неоднозначно.

Расписание ул. Бухарестская 114 к 1 Санкт-Петербург 20:00 Купить