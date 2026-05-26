О мероприятии

Преподаватель физики Максим Иванов расскажет, как устроены законы, управляющие светом в привычных предметах. Не только в теории — но и на практике. Участники увидят, как свет ведет себя на границе разных сред, почему линзы могут увеличивать или уменьшать предметы и как из простых элементов — зеркал и стекол — рождаются сложные устройства: фотоаппараты, телескопы и микроскопы. Слушатели узнают, как работают эти приборы, и разберутся, почему законы физики делают мир таким, каким мы его видим. Участники поэкспериментируют с перископом, камерой-обскурой, диапроектором и уголковым отражателем.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.