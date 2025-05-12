О мероприятии

Книгу «Мириады языков» написал Калеб Эверетт — сын того самого Дэниэла Эверетта, который 20 лет назад потряс лингвистический мир своими исследованиями языка индейцев пираха. Калеб Эверетт провел среди пираха несколько детских лет, а потом, когда вырос, сам стал лингвистом: у него есть и полевые исследования (он изучал язык индейцев каритиана в Бразилии), и масштабные типологические работы, где сопоставляются данные множества языков, относящихся к разным семьям и распространенных в самых разных регионах мира, и опыт преподавания английского как иностранного, что тоже позволило ему углубить понимание того, как устроен человеческий язык. В книге «Мириады языков» очень удачно соблюдается баланс между лингвистически интересными данными и информацией, способной заинтересовать читателя-нелингвиста. Несколько глав книги посвящено словам: терминам родства, названиям цветов, обозначениям для ориентации в пространстве и т.д. Уделяется внимание и грамматике, и фонетике, и тому, как влияет на речь визуальное восприятие и звуковые ассоциации. Многие идеи, высказываемые в книге, в новинку даже для профессиональных лингвистов — но вероятно, что за ними будущее. О книге Калеба Эверетта расскажет популяризатор науки, лингвист, доктор филологических наук и профессор РАН Светлана Бурлак.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация