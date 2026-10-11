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Птицы, способные кричать громче отбойного молотка

Птицы способны издавать самые разные звуки. Некоторые едва слышно попискивают, другие — пронзительно кричат. Выделяются среди них два южноамериканских вида, чей крик, как выяснили ученые, сопоставим по громкости с шумом отбойного молотка.

Хохлатая кариама / © João Menezes, Smithsonian Magazine

Гологорлый звонарь и хохлатая кариама могут издавать звуки с амплитудой, превышающей 120 децибел. Таким образом, они входят в число самых громких птиц на планете наряду с одноусым звонарем, также обитающим в Южной Америке.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Evolution, изначально не планировали находить самых шумных птиц в мире. Они хотели воспользоваться технологией, упрощающей измерение амплитуды звука — одного из ключевых факторов, которые определяют громкость.

С декабря 2018 года по январь 2025 года команда ученых собрала данные об амплитуде звуков, издаваемых 123 видами птиц. Это помогло понять, насколько громкие звуки издают птицы. В число самых тихих птиц выборки вошел черногорлый солнечный колибри, издающий жужжащие звуки с громкостью в 64 децибела, что сопоставимо с громкостью обычного разговора. Самыми громкими оказались гологорлый звонарь и хохлатая кариама, столь же громкие, как работающая бензопила.

Гологорлый звонарь / © João Menezes, Smithsonian Magazine

Сопоставив данные об амплитуде с анатомическими особенностями птиц, ученые пришли к выводу, что наиболее громкие звуки обычно издают представители более крупных видов с широким раскрытием клюва. Как предположили исследователи, такие птицы обладают более массивными мышцами, способными создавать более высокое внутреннее давление. Благодаря этому звуки получаются более громкими. Кроме того, более широкие рты способны высвободить в окружающую среду большее количество звуковой энергии.

© UMass.Amherst

Однако ученые все равно не могут однозначно сказать, почему одни птицы кричат громче других. По одной из версий, самые громкоголосые виды научились издавать очень громкие звуки, чтобы привлекать многочисленных партнеров или общаться сквозь густую растительность. Для хохлатой кариамы эти объяснения не подходят. Эти птицы обитают в открытой местности и строго моногамны. Так что исследователям предстоит найти и другие факторы, определяющие эволюцию громких голосов.

© UMass.Amherst

При этом однозначно назвать самую громкую птицу сложно. Гологорлый звонарь издал самый громкий единичный крик, практически достигший 131 децибел. Если усреднить самые громкие крики отдельных птиц, первое место займет хохлатая кариама с показателем около 121 децибел. Если же усреднить пиковую громкость вокализаций, лидером окажется одноусый звонарь с результатом 127 децибел.

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