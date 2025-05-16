Слушатели узнают, почему люди собраны на основе углерода и есть ли этой химии альтернатива.

О мероприятии

Как появилась жизнь на нашей планете?

Как долго химики и палеонтологи бились над этой проблемой? Возможна ли жизнь на других планетах? Почему люди собраны на основе углерода и есть ли этой химии альтернатива?

Ответы на эти и другие вопросы даст популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание Камергерский пер., 6/5с3 Москва 15:00 Купить