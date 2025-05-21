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Лекция
16+
Нюрнбергский процесс: история, значение, попытки дискредитации

Слушатели узнают про историю и значение Нюрнбергского процесса.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
26 мая, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Суд над нацистскими преступниками в Нюрнберге называют главным процессом человечества. Он шел 316 дней и оставил более 40 томов стенограмм и доказательств. Говоря о Нюрнбергском процессе, практически для каждой его характеристики можно добавлять прилагательное «беспрецедентный». Уже во время его прохождения предпринимались попытки его дискредитации, которые исходили от адвокатов обвиняемых. На Западе также издавались книги, авторы которых фальсифицировали образы немецких политических и военных руководителей, обеляли их. Историк-международник Олег Вячеславович Кузин, опираясь на исторические факты, напомнит о том, что Нюрнбергский процесс был настоящим актом справедливости и примером международного сотрудничества в расследовании преступлений нацистского режима.

Расписание
26
Понедельник
Май 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

18 минут назад
Александр Речкин
2
# война
# история
# Россия
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# подвеска
# рельсовый беспилотник
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