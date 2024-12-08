О мероприятии

Когда люди видят в языке что-то интересное — им нередко хочется задуматься о том, как это получилось. Но почему у одних такие размышления приводят к научным открытиям, а у других — к созданию лженаучных мифов? Как отличить достоверные рассуждения о языке от ложных? И почему лженаучные идеи, при всей своей абсурдности, могут оказаться столь популярны?

Доктор филологических наук Светлана Бурлак разберет самые распространенные типы лженаучных идей о языке.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация