Слушатели узнают, сильно ли изменялись растения с момента их появления на Земле.

О мероприятии

Люди эволюционировали на протяжении тысячелетий, у них выпрямлялась осанка, увеличивался объем мозга. А сильно ли изменялись растения с момента их появления на Земле? Почему одни цветки яркие и крупные, а другие — почти невидимые? Почему некоторые растения «договариваются» с насекомыми и даже имитируют их внешний вид?

Кандидат биологических наук Ольга Яценко обсудим, почему разные растения цветут по-разному, почему цветы эволюционировали вместе с насекомыми и каким термином это называется, а также зачем цветы нужны растениям.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация