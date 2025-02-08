О мероприятии

Крыса, змея, собака, обезьяна… Это не ингредиенты очередной китайской «чудесной» БАД, хотя и имеют к этой стране самое прямое отношение. Знаменитый «звериный» календарь намертво вошел в культуру многих стран, так что встречать 2025-й как год Зеленой Деревянной Змеи вполне привычно и для России.

Но при этом все «китайские» животные оставили свой след и в медицине. Даже дракон, несмотря на всю свою сказочность, поделился своей кровью. Которую вполне успешно продают до сих пор. Абсолютно научный разбор вроде бы совершенно ненаучной темы даст врач и медицинский журналист Алексей Водовозов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация