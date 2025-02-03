Слушатели узнают, почему все высшие животные и растения имеют по два и более пола.

О мероприятии

Давным-давно одинокая клетка спокойно себе делилась пополам и все было хорошо. Но почему же тогда сейчас все высшие животные и растения имеют по два и более пола?

В чем польза и успех полового размножения, как оно появилось и при чем тут кислородная катастрофа?

Да и зачем нам вообще все эти женщины и мужчины? Ответы на эти и другие вопросы даст популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание Сытнинская улица, д. 14 Санкт-Петербург 18:00 Купить