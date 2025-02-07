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Лекция
12+
Челябинский метеорит

Слушатели узнают из чего состоял взорвавшийся над Челябинской областью метеорит.

Космонавтика и авиация
15 февраля, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Двенадцать лет назад утром 15 февраля 2013 года над Челябинском пролетел метеорит. Улицы города вдруг осветило ярким неестественно-белым светом. Спустя несколько минут пришла ударная волна, от которой разбивались окна, срабатывали сигнализации машин. Осколки небесного тела упали на площади в сотни квадратных километров, а самый крупный из них в озеро Чебаркуль.

Мощность взрыва, произошедшего в момент входа метеорита в плотные слои атмосферы над Челябинской областью, по некоторым оценкам в двадцать раз превосходила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Неужели ученые не могли предсказать появление такого объекта в атмосфере нашей планеты? Что известно о составе метеорита? Возможны ли подобные катастрофы в ближайшем будущем? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный сотрудник ИПМ РАН им. Келдыша Леонид Еленин.

Расписание
15
Суббота
Февраль 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

41 минута назад
Александр Речкин
6
# космос
# метеориты
# Россия
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