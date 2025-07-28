Слушатели узнают, что можно назвать собственно римской цивилизацией, когда она началась и когда закончилась.

О мероприятии

Какие представления и штампы сложились о Риме в современной массовой культуре? Каковы положительные образы Рима? Что можно назвать собственно римской цивилизацией, когда она началась и когда закончилась?

Как римляне воспринимали и оценивали самих себя (что принято называть модным ныне в науке термином «идентичность»)? В чем они видели историческую миссию Рима, и как с этим связан т.н. римский миф? Кто он, «настоящий римлянин»? И под конец — каким Рим представлен в научно-познавательных фильмах? Что огорчает в них и как нужно их смотреть?

На эти и другие вопрос попытается ответить, отнюдь не претендуя на истину в последней инстанции, доктор исторических наук, профессор А. М. Сморчков.﻿

Расписание Знаменка 11/11 с1 Москва 18:00 Купить