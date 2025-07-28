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Лекция
16+
Основы Римской цивилизации

Слушатели узнают, что можно назвать собственно римской цивилизацией, когда она началась и когда закончилась.

Medio Modo
14 сентября, 18:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва Знаменка 11/11 с1

О мероприятии

Какие представления и штампы сложились о Риме в современной массовой культуре? Каковы положительные образы Рима? Что можно назвать собственно римской цивилизацией, когда она началась и когда закончилась?

Как римляне воспринимали и оценивали самих себя (что принято называть модным ныне в науке термином «идентичность»)? В чем они видели историческую миссию Рима, и как с этим связан т.н. римский миф? Кто он, «настоящий римлянин»? И под конец — каким Рим представлен в научно-познавательных фильмах? Что огорчает в них и как нужно их смотреть?

На эти и другие вопрос попытается ответить, отнюдь не претендуя на истину в последней инстанции, доктор исторических наук, профессор А. М. Сморчков.﻿

Расписание
14
Воскресенье
Сентябрь 2025
Знаменка 11/11 с1 Москва
18:00
Купить
Адрес

Знаменка 11/11 с1

28 июля, 12:03
Александр Речкин
2
# античность
# Древний Рим
# история
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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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vakhtang dzhibladze
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Алексей Остолецкий
11 часов назад
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Питон Удав
17 часов назад
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Александр Березин
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Виктор Притоманофф
18 часов назад
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Алексей Жажин
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aWr
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Дмитрий Простов
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Germa
20 часов назад
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У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

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Наталья Колесникова
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Лиза Кузнецова
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