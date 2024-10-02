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Слушатели узнают, откуда во Вселенной берется магнитное поле.
О мероприятии
Вселенная в основном пуста: между планетами, звездами и галактиками лежит глубочайший вакуум. Эту пустоту пронзают космические лучи — частицы высоких энергий.
Казалось бы, ничто не может помешать космическим лучам — но нет, их путь может быть отклонен магнитным полем. О том, откуда в нашей Вселенной берется магнитное поле, как в этом замешаны замагниченные звезды, взрывы сверхновых, джеты черных дыр и квазаров расскажет доктор физико-математических наук Борис Штерн.
ул. Крылатские холмы, 34
Натуральные, или счетные, числа обозначают количество чего-либо или порядковый номер предмета относительно других. Ноль, не относящийся к натуральным числам, кодирует пустоту, отсутствие каких бы то ни было предметов. Однако человеческий мозг реагирует на него как на очень маленькое число, обнаружили ученые из Германии.
Авторы нового исследования провели сравнительный акустический анализ и выяснили, как именно люди подстраивают свою речь, чтобы собаки могли лучше понимать их.
Известный анекдот гласит, что «пессимистом быть прекрасно», так как всегда испытываешь приятные ощущения: то радость от неожиданно хороших событий, то удовлетворение от того, что верно «предсказал» плохие. Израильские ученые проверили, действительно ли чувство собственной правоты может избавить от негативных эмоций.
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Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
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Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
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