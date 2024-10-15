  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Вирусы против рака

Слушатели узнают, может ли быть инфекция полезной и убивать только раковые клетки.

Парк «Зарядье»
24 октября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Активно предпринимаются попытки поиска терапии, которая способна воздействовать не только на само заболевание, но и на причину его возникновения. Могут ли ученые приручить вирусы для лечения рака? Что такое «онколитические вирусы»? Может ли быть инфекция полезной и убивать только раковые клетки, не трогая здоровые ткани? Доктор биологических наук Петр Михайлович Чумаков обсудит причины возникновения рака, а также расскажет о типах, механизмах действия и применении онколитических вирусов для противораковой терапии в будущем.

Расписание
24
Четверг
Октябрь 2024
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

28 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# вирусы
# раковые заболевания
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:32
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
9 часов назад
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
Вчера, 07:22
Полина Меньшова

Медики проверили, полезны ли на самом деле «продукты для здорового питания»

Не любые продукты, которые призваны заменить вредные компоненты питания, однозначно идут на пользу организму. Авторы исследований о сахарозаменителях и биологически активных добавках к пище приходили к разным выводам. Ученые из Японии в новой работе изучили, как на здоровье человека влияют продукты, обогащенные различными питательными веществами.

Медицина
# БАД
# здоровое питание
# ЗОЖ
# повышенное содержание белка
Вчера, 11:32
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
11 октября
Татьяна

В зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНК

В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.

Биология
# африка
# львы
# митохондриальная ДНК
# палеогенетика
12 октября
Березин Александр

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?

С точки зрения науки
# Tesla
# беспилотные автомобили
# Илон Маск
# Кибертакси
Выбор редакции
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
Вчера, 11:32
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. На месте съемок «Индианы Джонса» нашли чашу, похожую на святой Грааль

    14 минут назад

  2. У Сатурна впервые нашли троянский астероид

    33 минуты назад

  3. Это точно безопасно? В МАИ раскрыли особенности сверхзвукового самолета будущего

    40 минут назад

  4. В Перми усовершенствовали устройство очистки трубопроводов

    1 час назад
Выбор редакции

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

12 октября

Последние комментарии

Sean Tidie
7 минут назад
Сжать свет до квантового состояния. Что значит сжать? По технологии это описано примерно как сконцентрировать//собрать предварительно

Сжатый свет помог найти в два раза больше гравитационных волнСжатый свет помог найти в два раза больше гравитационных волн

Denis Harin
27 минут назад
Бред какой, имеет сходство и скопировано совсем не одно и то же, сейчас по сути большая масса автомобилей имеет сходство ну или группы автомобилей.

Маска обвинили в плагиате дизайна роботакси TeslaМаска обвинили в плагиате дизайна роботакси Tesla

Сергей Медведев
42 минуты назад
Продвинутые Остапы Бендеры, по изъятию денежки у богатых Буратин 🤣🤣🤣. Эти Базилио & Алиса выложили хотя бы математическую модель для

Boom Supersonic показала, как демонстратор сверхзвукового самолета Overture совершил пятый полетBoom Supersonic показала, как демонстратор сверхзвукового самолета Overture совершил пятый полет

Владимир Костиков
1 час назад
Проксима вспыхивающая звезда. красный карлик. там уровень радиации просто зашкаливает. Крайне врятли там есть разумная жизнь. При таком

Обнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист ХолландОбнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист Холланд

Vadim Razukov
2 часа назад
Alexandr, изначально в статье было написано не "Экзопланета обращается вокруг относительно близкого к Солнцу красного карлика", а "вокруг ближайшего".

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземлиТелескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

Zhe Sh
2 часа назад
"Боты Tesla Optimus управлялись дистанционно на мероприятии Cybercab", - сообщает Блумберг. Кажись, наш "визионер" таки маненько сжульничал😁

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

John
2 часа назад
Rishat, так никто никогда и не поймёт :) ИИ по сути — всегда непредсказуемые результаты вычислений; это не обычные алгоритмы, которые иногда тоже

Лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создатьЛауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создать

Александр Березин
2 часа назад
Данил, "А., т.е это все для того чтобы к 30 году либо обосраться, но уже никто об этой статье не вспомнит" Мои фанаты обязательно вспомнят статью и

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Тиморфиус, 2030-й год покажет, кто именно отказывался видеть реальность в случае Кибертакси или работы мозга.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Vasya, обязательно. Но реалистичнее пожелать ему удачи с тем, чтобы не сесть в тюрьму и долететь до Марса, чем с Кибертакси

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Vasya Vasya
3 часа назад
Пожелаем Маску удачи?

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Игорь Корн
3 часа назад
Ваня, регулятор после шума в прессе и конгрессе уже дал разрешение на шестой тест :)

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой MechazillaLive: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

Игорь Корн
3 часа назад
Великолепный успех. Да и разрешение на тест 6 от регулятора уже получено. Вот что значит попинать регулятора в прессе :) Ждем шестого теста с

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой MechazillaLive: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

Игорь Корн
3 часа назад
Илья, все как раз понятно. Раскаленный прохождением в атмосфере корабль и окунуть в океанскую водичку:) Садится ж он должен вертикально на

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой MechazillaLive: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

Игорь Корн
3 часа назад
Иван, это штатное стравливание излишков горючки. Об этом уже поговорили на Хабре. Да, это несомненный успех. Однако сажать в океан перегретый в

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой MechazillaLive: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

Дмитрий Прокопенко
4 часа назад
Александр, но существует вероятность, (которая может и стремится к нулю), что обезьяна напишет хорошее произведение с первого захода. Почему мы

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Дождиков Антон
5 часов назад
Если кратко: кадры и эффективная институализированная обратная связь - решают все!

Нобелевскую премию по экономике — 2024 присудили за объяснение того, почему одни страны богатые, а другие — бедныеНобелевскую премию по экономике — 2024 присудили за объяснение того, почему одни страны богатые, а другие — бедные

Андрей Папиш
7 часов назад
Олег, спасибо за ценный комментарий. Действительно закралась опечатка, исправили.

Биологи выяснили, когда мог возникнуть универсальный ритм общения животныхБиологи выяснили, когда мог возникнуть универсальный ритм общения животных

Alexandr Denisov
8 часов назад
Vadim, тут речь не о звезде, а об ближайшей экзо планете

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземлиТелескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

Тиморфиус Годзилла
8 часов назад
Говорить, что Маск «не знает как работает мозг», когда именно его компания создала Neuralink… Автор статьи отказывается видеть реальность.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно