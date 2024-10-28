О мероприятии

Восстановление после Второй мировой войны дало толчок экономическому росту во многих странах мира по обе стороны железного занавеса, однако ни об одной из них не говорили как о «чуде». Каким образом Японии удалось в кратчайшие сроки превратиться во вторую экономику мира, какие жертвы пришлось понести и почему чудо в итоге лопнуло, как мыльный пузырь? Об этом расскажет кандидат исторических наук Василий Щепкин.

Расписание набережная реки Фонтанки, д. 15 Санкт-Петербург 19:30 Купить