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Лекция
16+
Космическая пыль

Слушатели узнают, откуда возникла пыль, как эволюционировала и где встречается во Вселенной.

Центр «Архэ»
29 октября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
700 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Пыль встречается повсюду, и среди людей, и в космосе. В конечном итоге все состоит из космической пыли. Кандидат физико-математических наук Морозова Татьяна Игоревна рассмотрит, откуда она возникла, как эволюционировала и где во Вселенной встречаются: остатки сверхновых звезд, сброшенные оболочки белых карликов, различные туманности, протопланетные диски, кольца и атмосферы планет и их спутников и многие другие уголки Вселенной.

Расписание
29
Вторник
Октябрь 2024
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:30
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

10 минут назад
Александр Речкин
2
# астрономия
# звезды
# космос
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# Euclid
# вселенная
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