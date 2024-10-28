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Слушатели узнают, почему кости скелета выглядят так, а не иначе.
О мероприятии
Опора и надёжа, внутренний стержень, не позволяющий людям прогнуться в трудную годину, – скелет. Символ смерти и вечности, ужаса и опасности – большинство людей боится одного вида костей, а меж тем на них держится каждый из нас. Откуда взялся скелет? Как он устроен? Почему кости выглядят так, а не иначе? Что можно узнать, разглядывая кости предков – далеких и не очень? Обо всем этом и многом другом расскажет кандидат биологических наук Станислав Владимирович Дробышевский.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
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