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Лекция
16+
Как изучали и изучают историю и культуру Древней Руси

Слушатели узнают про историографию и источниковедение истории Древней Руси.

Центр «Архэ»
11 февраля, 20:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Кандидат исторических наук Сергей Юрьевич Шокарев расскажет про историографию и источниковедение истории Древней Руси. Историографией называют историю исследований. В лекции будет дан обзор историографии, начиная со становления научного подхода в XVIII веке и до настоящего времени; будут рассмотрены основные концепции и идеи, затронуты главные спорные вопросы. Вторая половина лекции касается источников исследования древнерусской истории и основных методов их изучения. Источников по истории Древней Руси не очень много, поэтому каждое свидетельство представляет большую ценность. Вместе с тем, особенности мышления, мировоззрения, языка и авторская позиция заставляют критически подходить к древним текстам, чтобы реконструировать историческую реальность. Наряду с письменными важнейшими источниками являются вещественные, которые исследуют, в основном, археологическими методами.

Расписание
11
Вторник
Февраль 2025
timepad Онлайн
20:00
Купить
18 минут назад
Александр Речкин
1
# Древняя Русь
# история
# Россия
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