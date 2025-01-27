О мероприятии

Кандидат исторических наук Сергей Юрьевич Шокарев расскажет про историографию и источниковедение истории Древней Руси. Историографией называют историю исследований. В лекции будет дан обзор историографии, начиная со становления научного подхода в XVIII веке и до настоящего времени; будут рассмотрены основные концепции и идеи, затронуты главные спорные вопросы. Вторая половина лекции касается источников исследования древнерусской истории и основных методов их изучения. Источников по истории Древней Руси не очень много, поэтому каждое свидетельство представляет большую ценность. Вместе с тем, особенности мышления, мировоззрения, языка и авторская позиция заставляют критически подходить к древним текстам, чтобы реконструировать историческую реальность. Наряду с письменными важнейшими источниками являются вещественные, которые исследуют, в основном, археологическими методами.