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Лекция
12+
Антарктида

Слушатели узнают, как люди попадают в Антарктиду.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
11 февраля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Антарктида — самый южный и самый малоизученный континент на Земле. Еще он самый высокий, самый холодный и почти весь покрыт льдом. Как люди попадают в Антарктиду? О дороге в Антарктиду, о портах Бремерхафен и Кейптаун, о работе на полярной станции Мирный, о жизни «местных жителей» и полярников расскажет Андрей Бердоносов.

Расписание
11
Вторник
Февраль 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

1 час назад
Александр Речкин
2
# антарктида
# природа
# южный полюс
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