О мероприятии

Антарктида — самый южный и самый малоизученный континент на Земле. Еще он самый высокий, самый холодный и почти весь покрыт льдом. Как люди попадают в Антарктиду? О дороге в Антарктиду, о портах Бремерхафен и Кейптаун, о работе на полярной станции Мирный, о жизни «местных жителей» и полярников расскажет Андрей Бердоносов.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация