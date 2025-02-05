  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Антропологические итоги 2024 года

Слушатели узнают, что интересного стало известно про прошлое людей в прошедшем 2024 году.

Центр «Архэ»
12 февраля, 19:00 Идет 2 ч
900 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Что интересного стало известно про прошлое людей в прошедшем 2024 году? Что ученые узнали о древних приматах, австралопитеках, питекантропах, неандертальцах и денисовцах? Пора ли в очередной раз переписывать учебники? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Дробышевский Станислав Владимирович.

Расписание
12
Среда
Февраль 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

8 минут назад
Александр Речкин
2
# антропология
# биология
# история
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:20
ФизТех

Проведено исследование ядерного синтеза протон-бор, при котором не выделяются нейтроны

Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.

ФизТех
# бор
# нейтроны
# протон
# чистая энергия
# ядерный синтез
Вчера, 07:46
Андрей

Математики предложили свое прочтение «Одиссеи» Гомера

Ученые неоднократно подходили к произведениям искусства со своими инструментами и концепциями в поисках скрытых авторских замыслов. Иногда находят на картинах редкие природные явления или законы физики, которые еще не были достаточно сформулированы. В новой статье группа исследователей проанализировала путешествия Одиссея в классической поэме Гомера и нашла, что автор следовал фундаментальным идеям устройства Вселенной, которым подчиняются физические и математические системы.

История
# Древняя Греция
# Искусство
# классическая литература
# литература
# Одиссей
# путешествие
# хаос
10 часов назад
Березин Александр

Гигантские каньоны Шредингера и Планка на Луне образовались за пять минут

Процессы с общей энергией в 130 раз больше, чем у всех ядерных арсеналов Земли, сформировали две крупные лунные долины, выяснила международная группа астрономов. Речь идет об огромных образованиях длиной до 860 километров и глубиной в несколько километров.

Астрономия
# каньоны
# космос
# Луна
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
30 января
Любовь

В ирландских пещерах нашли новый вид грибов, управляющих пауками

В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.

Биология
# грибковые инфекции
# грибы
# зомби
# паразиты
# пауки
# членистоногие
30 января
Березин Александр

Исследование греческого болота переписало историю Эллады

Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.

История
# Древний Рим
# Древняя Греция
# история
# палеоботаника
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Красное или белое: ученые обобщили данные о связи разных типов вина с риском рака

    9 часов назад

  2. Гигантские каньоны Шредингера и Планка на Луне образовались за пять минут

    10 часов назад

  3. Китайцы исследуют южный полюс Луны роботом-попрыгунчиком еще до высадки американцев

    12 часов назад

  4. Проведено исследование ядерного синтеза протон-бор, при котором не выделяются нейтроны

    Вчера, 15:20
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

20 января

Последние комментарии

Иван Колупаев
5 часов назад
Сергей, это для конспирации 😏

Проведено исследование ядерного синтеза протон-бор, при котором не выделяются нейтроны

Сергей Майл
6 часов назад
А флаг США на фото не смущает?

Проведено исследование ядерного синтеза протон-бор, при котором не выделяются нейтроны

alexey al
7 часов назад
Не нравится сценарий с мультивселенными? И это аргумент? Серьезно? Тогда его под старость лет ждет большое разочарование... Ведущая гипотеза, нынче,

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Игорь Коняшов
8 часов назад
Valerij, Вы не останавливайте свои мечты на кольце вокруг земли ( при том, что самый крупный объект на орбите имеет длину порядка 100 м. Сразу уж на сферу

Первый модуль станции — преемницы МКС будет готов в 2028 году

Игорь Коняшов
8 часов назад
Станция с деревянной отделкой???) Они там совсем е@анулись...))

Первый модуль станции — преемницы МКС будет готов в 2028 году

Игорь Коняшов
8 часов назад
М., Классическая формула дальности горизонта SQRT(2*R*h) дает дальность горизонта для 800 м здания примерно в 100 км (если смотреть на с земли или на землю),

Фото: самое высокое здание в мире с борта МКС

Заур Омаров
8 часов назад
andrey, что значит волен или не волен сопротивляться? Это тоже не от него зависит это зависит от того насколько хорошо у него развита префронтальная

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Юлия Трепалина
10 часов назад
Igor, по поводу шерсти вот исследование https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecy.3501 сразу в заголовке - Воровство птицами шерсти млекопитающих - это

В гнездах синиц обнаружили токсины из средств от блох и клещей

Иван Колупаев
11 часов назад
Dmitr, вы не представляете как задалбывают училки своими электронными заданиями на каком-нибудь ЯКлассе. Который действительно "давно есть" Примерно

Московские ученые выявили основные угрозы психологической безопасности в американских школах

М. К.
11 часов назад
800 метровую вышку видно с расстояния 400 км? А самолёты не видно, которые летают на высоте 10 км?

Фото: самое высокое здание в мире с борта МКС

Иван Колупаев
12 часов назад
Прикольная штука только б/ч 700-800 гр слабовата для работы по бронетехнике так что скорей разведывательный и антитеррор дрон. Опять же "бросил и

Мяч-беспилотник: в США создали уникальный боевой дрон PS Killer

Арт Лим
12 часов назад
L 98-59 моя любимая система

Астрономы выяснили, откуда берется атмосфера у планет красных карликов

Dmitr Sha
12 часов назад
Иван, вот и пусть московские учёные берут гдесь в ИКАО методички и новыми программами занимаются. Чтобы в школу к одной училке из костей и кожи на

Московские ученые выявили основные угрозы психологической безопасности в американских школах

Иван Колупаев
14 часов назад
Уже начали искать 😏 Вот только не в России. В Гренландии находится Кванифельд одно из крупнейших месторождений урана в мире. Пока там добыча

Тарифы Трампа могут нанести ущерб ядерной энергетике

Иван Колупаев
14 часов назад
Dmitr, кто о чем а вшивый о бане. В советское время не было ни интернетов ни смартфонов это ж вроде бы очевидно. Поэтому ходили в школу и отвечали у

Московские ученые выявили основные угрозы психологической безопасности в американских школах

Dmitr Sha
15 часов назад
Иван, а зачем советские школьники БЫЛИ нужны в классах 6 дней в неделю?)) Писать контрольные работы и отвечать контрольные вопросы - понятно,

Московские ученые выявили основные угрозы психологической безопасности в американских школах

Александр Березин
15 часов назад
А., "Но согласитесь когда Росстат" Данные 23-го слишком далеки от текущих, чтобы это имело смысл обсуждать.

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
15 часов назад
bcazot, "вы уверены, что потолок цен на нефть совсем не работает?" Само собой уверен. "Вы думаете, кто-то в ЕС покупает Urals дороже 60 Вы точно знаете

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
15 часов назад
Vlad, ну то есть вы и сами понимаете, что Молдова будет брать за кубометр ноль, поэтому пари вас не интересует. Понятно.

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Иван Колупаев
16 часов назад
Женёк, да что вы говорите 😏 Вы еще бабочек раскритикуйте за то что порхают не как утюг. "Движения "нереалистичные" "отсутствует сила гравитации" так

Чудеса акробатики: новый китайский робот показал, на что он способен

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно