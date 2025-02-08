О мероприятии

В самом конце прошлого века большинство зданий и сооружений Московского зоопарка требовали капитального ремонта. Собранная коллекция животных была одной из лучших в мире, однако, посетители могли увидеть только часть собрания. В начале 90-х годов городскими властями было принято решение о всеобъемлющей реконструкции зоопарка, которая началась в 1992 году. В течение последующих десяти лет было построено или отреставрировано большинство павильонов и экспозиций. Зоопарк не закрывался ни на один день (за исключением традиционных санитарных дней) и маршруты часто пролегали вдоль масштабных строек. К началу 2000-х годов удалось полностью перестроить Московский зоопарк, превратив его в ведущий зоопарк России и Европы.

На лекции слушатели смогут познакомиться с фотографиями многих павильонов и экспозиций последней четверти прошлого века и сменившими их более современными зданиями и сооружениями, а также новыми или давно не экспонируемыми видами животных.

Расписание Ул. Большая Грузинская, д. 1 стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация