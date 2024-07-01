О мероприятии

Орнитолог Денис Китель расскажет уникальную историю о том, как за 20 лет с момента появления сипухи в Грузии (2003 год), вид стал обычным и активно колонизирует Кахетию. Денис уже второй год занимается изучением сипухи в Грузии, а до этого работал с ней в Беларуси и Португалии. Он изучает как такой хищник, как сипуха, влияет на местную фауну. На данный момент известно о более трех тысячах жертв сипухи.