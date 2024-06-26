Слушатели узнают о первых небесных штурманах, полетах через океан и Северный полюс, а также о современных ее перспективах.

О мероприятии

Как только стали возможны первые авиаперелеты на дальние расстояния в сотни и тысячи километров, встал вопрос о навигации, то есть о возможности определения положения и курса воздушного судна в полетных условиях. У моряков пилоты позаимствовали секстант и метод Сомнера. Но все же в авиации, в отличие от морских путешествий, были и свои нюансы.

О развитии астрономических методов аэронавигации расскажет кандидат физико-математических наук Петров Сергей Дмитриевич. Слушатели узнают о первых небесных штурманах, полетах через океан, через Северный полюс, роли астрономической аэронавигации в Великой Отечественной и Холодной войнах, а также о современных ее перспективах.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация