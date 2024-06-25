О мероприятии

Кто в русском фольклоре мог быть злее Бабы-яги, которой приписывалась связь с миром мертвых?

Давным-давно некоторым русским людям стало невмоготу жить в Новгороде, и отправились они на далекий Север в надежде на лучшую жизнь. Вещей взяли мало, зато забрали все песни, сказки, верования. Так, с ними в далекий путь отправилась и славянская нечисть, по пути меняя облик, обрастая характерными северными чертами и порой вступая в родство со скандинавским фольклором.

Колыбелью самых страшных сказок стал далекий Грумант или современный Шпицберген — место, где нельзя было жить, но можно было выживать в течение одной или нескольких страшных зимовок. На Груманте можно было обогатиться, а можно было умереть от рук страшной старухи, что нагоняла смертельный сон на крещеных людей — всевластная, она боялась только морошки, да некоторых других кушаний, характерных для поморского люда.

О русском северном фольклоре расскажет Юлия Аксенова — научный сотрудник Российского государственного музея Арктики и Антарктики.

Расписание Стремянная дом 20 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация