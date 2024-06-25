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Слушатели узнают о русском северном фольклоре.
О мероприятии
Кто в русском фольклоре мог быть злее Бабы-яги, которой приписывалась связь с миром мертвых?
Давным-давно некоторым русским людям стало невмоготу жить в Новгороде, и отправились они на далекий Север в надежде на лучшую жизнь. Вещей взяли мало, зато забрали все песни, сказки, верования. Так, с ними в далекий путь отправилась и славянская нечисть, по пути меняя облик, обрастая характерными северными чертами и порой вступая в родство со скандинавским фольклором.
Колыбелью самых страшных сказок стал далекий Грумант или современный Шпицберген — место, где нельзя было жить, но можно было выживать в течение одной или нескольких страшных зимовок. На Груманте можно было обогатиться, а можно было умереть от рук страшной старухи, что нагоняла смертельный сон на крещеных людей — всевластная, она боялась только морошки, да некоторых других кушаний, характерных для поморского люда.
О русском северном фольклоре расскажет Юлия Аксенова — научный сотрудник Российского государственного музея Арктики и Антарктики.
Стремянная дом 20
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
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Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
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Дети-маугли
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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