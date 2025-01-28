Слушатели узнают об ужасных ящерах, бродивших по территории России миллионы лет назад.

О мероприятии

Можно ли в России найти настоящего динозавра? Конечно же, да! Палеонтологи исследовали и длинношеих сибиротитанов, и пушистых кулиндадромеев, и динозавров-попугаев, и даже родственников тирекса.

Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Попов расскажет об ужасных ящерах, бродивших по территории России миллионы лет назад.

Расписание ул. Вавилова, 57 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация