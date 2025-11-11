  • Добавить в закладки
Лекция
12+
В поисках идеальной вакцины

Слушатели узнают о классических и современных подходах по созданию новых препаратов.

Парк «Зарядье»
12 ноября, 18:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Вакцинация спасла миллионы жизней, но вирусные инфекции по-прежнему угрожают человечеству. В данный момент в мире проводятся тысячи клинических исследований новых вакцин, в которых принимают участие десятки, а может и сотни тысяч добровольцев.

А можно ли в будущем создать «идеальную» вакцину: универсальную, безопасную, долговечную? Или их должно быть несколько? Какими еще качествами должна обладать такая вакцина? Доктор биологических наук, вирусолог Николай Никитин расскажет как о классических, так и о современных подходах (от векторных до мРНК-вакцин) по созданию новых препаратов и пофантазирует, как может выглядеть вакцина будущего.

Расписание
12
Среда
Ноябрь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

11 ноября, 11:50
Александр Речкин
2
# биология
# вакцины
# лекарства
