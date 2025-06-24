  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Голоса глубины: океаническая Одиссея и тайны китов

Слушатели узнают о китах, акулах, дельфинах и подводной жизни у берегов одного удивительного острова в Индийском океане.

Центр «Архэ»
25 июня, 20:10 Идет 2 ч
500 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Подводный оператор и фотограф дикой природы, участник и организатор международных экспедиций Станислав Стельмахович расскажет о китах, акулах, дельфинах и подводной жизни у берегов одного удивительного острова в Индийском океане. Участников мероприятия ждут редкие кадры, невероятные истории и путешествие в культуру, язык и повадки самых загадочных существ планеты — китообразных.

Лекция будет посвящена в первую очередь подводной части путешествия — устройству китообразных, их контактам с человеком, культуре, социальному поведению и языку. Лектор расскажет о повадках хищников, о том, как снимать диких животных в их естественной среде, о методах поиска и наблюдения, и, конечно, о главном — как не нарушить границ и остаться в уважительном диалоге с миром дикой природы.

Расписание
25
Среда
Июнь 2025
timepad Онлайн
20:10
Купить
Только что
Александр Речкин
2
# биология
# зоология
# киты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 часа назад
Андрей Папиш

Новый остров в Каспийском море возник из-за обмеления

Крупнейшее в мире озеро, Каспийское море, давно теряет свой объем по разным причинам, специалисты указывают на перемены климата как глобального, так и регионального. Российские океанологи недавно обнаружили на севере Каспия новый остров, очередное подтверждение обмеления моря. Naked Science связался с учеными, открывшими участок суши, и выяснил подробности.

Климат
# акватория
# изменение климата
# Каспийское море
# океанология
# остров
# уровень моря
Вчера, 18:01
Юлия Трепалина

Косатки сделали «мочалки» из водорослей и потерли друг друга

Ученые не раз описывали, как живущие в дикой природе приматы, слоны и птицы изготавливали и применяли орудия, но о подобных примерах среди морских животных сообщалось реже. Недавно американские и британские исследователи китов наблюдали такое поведение у косаток: млекопитающие использовали обрывки водорослей по аналогии с мочалкой — в процессе взаимного груминга.

Биология
# водоросли
# груминг
# китообразные
# косатки
# поведение животных
Вчера, 12:06
Николай Цыгикало

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Боеголовки, размещенные на орбите, наносят удар быстро и по любой точке Земли — широко расхожая и в корне неверная картина. О планах космического базирования боеголовок пишут СМИ и спорят в интернете. Однако их размещение на орбите не дает боевых преимуществ: напротив, оно намного проигрывает МБР в эффективности. Разберемся, почему это так.

Оружие и техника
# боеголовка
# космос
# орбита
Выбор редакции
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
20 июня
Александр Березин

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.

Климат
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# климат
Вчера, 11:25
Александр Березин

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.

Химия
# вторичная переработка
# пластик
# пластификаторы
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
19 июня
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В галактике нашли три сверхмассивные черные дыры, и одна из них возникла путем прямого коллапса вещества

    48 минут назад

  2. Россияне с избыточным весом заработали меньше

    53 минуты назад

  3. Новая методика повысит эффективность добычи сланцевого газа почти в два раза

    1 час назад

  4. Звездные вспышки могут помешать поиску жизни в самой многообещающей планетной системе

    1 час назад
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Вчера, 12:06

Последние комментарии

Николай Цыгикало
3 минуты назад
Sam, что касается "Если их сложить в головной части МБР, условно, как листы бумаги" — прекрасная мысль. Сделать боеголовки плоскими как айфоны, но при

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
3 минуты назад
Sam, что касается "Если их сложить в головной части МБР, условно, как листы бумаги" — прекрасная мысль. Сделать боеголовки плоскими как айфоны, но при

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
1 час назад
Питон, "быстро с ускорением на последнем этапе сходит с орбиты на Белый дом. Или на Пентагон." Для этого надо ждать, чтобы Пентагон оказался на

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
1 час назад
Питон, Питон, "быстро с ускорением на последнем этапе сходит с орбиты на Белый дом. Или на Пентагон." Для этого надо ждать, чтобы Пентагон оказался на

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
1 час назад
Sam, рисовать не запрещено; сам в том числе рисовал и публиковал несколько лет назад. У каждой ступени разведения есть свои особенности работы. И они

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван, "хотя бы пару раз в сутки будет угрожать столице или там центрам принятия решений почти мгновенным (5-10 мин) уничтожением?" Для этого нужно,

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

KakoiToChel
2 часа назад
Gavril, не думаю что с таким душным подходом кто-либо что-либо новое создавал.

Почему Дробышевский предлагает расстреливать создателей криптовалют и их майнеров? Что они ему сделали?

Mikhail Korsanov
3 часа назад
По моей математике должны бить несколько бомб в одну дырку, прокапывая глубже и глубже, чтобы достичь целевой глубины. не понял, каким чудом дырок 6,

Спутники показали результаты применения «самой мощной бомбы в мире» по ядерному объекту Ирана в Фордо

Петр Харитонов
3 часа назад
Александр, я хоть и не историк, но свою ложку дёгтя в вашу статью все-таки положу! Во-первых взаимоотношения монголов и покоренных ими

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Алексей Белёв
3 часа назад
Штампы, тавтология, стилистические ошибки. Плюс плохое понимание предмета. Непрофессиональненько.

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Виктор Машарский
4 часа назад
Алекс, а в чём он прав? Россия до последнего времени была единственной страной, которая осуществляла пилотируемые полёты к МКС. Причём Союзы

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Григорий Гаврилов
4 часа назад
Ой-ей-ей! Вечный двигатель изобрели! Ура, открытие века! На спуске заряжает аккумуляторы с тем чтобы потом обратно этот подъем преодолеть и еще в

Прототип электровоза, который заряжает сам себя, выполнил первый маршрут

Sam Dowson
5 часов назад
Если боевые блоки сделать плоскими ака "Авангард", маневрирующими в атмосфере, то отклонение от исходной орбиты может быть далеко за обозначенные

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Иван Колупаев
9 часов назад
Я так понял орбитальная армада на сегодняшний день лишена смысла а вот как насчет одиночной или немногочисленной группировки которая будет

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Иван Колупаев
9 часов назад
John, и вас поздравляю. То ли вы не прочитали статью полностью то ли просто не поняли что орбитальный суперпупер космолет это не сокол тысячелетия

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Иван Колупаев
9 часов назад
Питон, нацеленные _всегда_ в одно место это разве что на ГСО, но это малость далековато спускаться (35 000 км), да и забраться непросто. В остальных

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

illuminati Agent
10 часов назад
ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ МИРА ПРИМЕЧАНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ Вступление в Братство Иллюминатов 666 — непростая

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Ilyas Aliev
14 часов назад
Китайцы молодцы!

В Китае провели первые испытания шеститонного конвертоплана

Иван Колупаев
14 часов назад
Стасюк, предполагается, что с помощью ИИ не слишком продвинутые группы или даже одиночки будут способны разработать что-то принципиально новое. К

OpenAI заявила, что ее ИИ сможет разработать новое биологическое оружие

Стасюк V
14 часов назад
люди и без помощи ИИ создавали оружие массового поражения. вполне успешно. что изменится?

OpenAI заявила, что ее ИИ сможет разработать новое биологическое оружие

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно