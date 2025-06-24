Слушатели узнают о китах, акулах, дельфинах и подводной жизни у берегов одного удивительного острова в Индийском океане.

О мероприятии

Подводный оператор и фотограф дикой природы, участник и организатор международных экспедиций Станислав Стельмахович расскажет о китах, акулах, дельфинах и подводной жизни у берегов одного удивительного острова в Индийском океане. Участников мероприятия ждут редкие кадры, невероятные истории и путешествие в культуру, язык и повадки самых загадочных существ планеты — китообразных.

Лекция будет посвящена в первую очередь подводной части путешествия — устройству китообразных, их контактам с человеком, культуре, социальному поведению и языку. Лектор расскажет о повадках хищников, о том, как снимать диких животных в их естественной среде, о методах поиска и наблюдения, и, конечно, о главном — как не нарушить границ и остаться в уважительном диалоге с миром дикой природы.