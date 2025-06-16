Слушатели узнают, что сбылось из прогнозов о медицине будущего, а что нет.

О мероприятии

Писатели-фантасты, а также сценаристы фильмов по этой теме уже давно рассказывают, каким прекрасным (или ужасным) будет будущее человечество. Но все они сходятся в одном: медицина заберется на непостижимые высоты. Трикодером будет моментально ставиться диагноз, специальные наноботы, запущенные внутрь организма, восстановят все повреждения, а люди буду жить долго и некоторые из них даже счастливо. Что сбылось из этих прогнозов, а что нет, кто оказался более прозорливым — советские авторы или зарубежные? Об этом и многом другом расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание Большеохтинский пр. 8 Санкт-Петербург 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация