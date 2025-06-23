О мероприятии

Какие животные обитают в Москве и Подмосковье рядом с людьми? Оказывается, это не только крысы, тараканы и воробьи. Даже рядом с центром столицы встречаются самые настоящие дикие звери (скорее, зверьки) и птицы. А уж если взять Москву и Московскую область, то здесь насчитывается с полсотни видов млекопитающих и около 300 видов птиц. Кто же они? Кто избегает человека и оказался в городской Красной книге, а кто — наоборот, ищет этого соседства? Какие «послания» эти обитатели оставляют всем, кто готов примерить на себя роль следопыта? И правда

ли, что в Москве среди людей живут «пришельцы»? Об этом и многом другом расскажет научный сотрудник Московского зоопарка, кандидат географических наук Анастасия Кадетова.

Расписание ул. Большая Грузинская, д.1, стр. 1 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация