О мероприятии

Размеры Земли астрономы определили еще в древности. Кругосветные путешествия в конце XV — начале XVI веков и окончательная убежденность в шарообразности Земли снова поставили вопрос о ее размерах в повестку дня. Дальнейшие тщательные измерения одного градуса земного меридиана зародили сомнения в том, что Земля идеальный шар. К началу 30-х годов XVIII века эти сомнения разделили астрономов на два противоборствующих лагеря. Французы считали, что Земля имеет форму дыни, а англичане сплющивали ее у полюсов. Как окончательно разрешился этот вопрос, расскажет доктор физико-математических наук Сотникова Наталья Яковлевна.

Расписание Александровский парк, д. 4 Санкт-Петербург 19:00 Купить