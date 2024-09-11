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Участники мероприятия узнают, как ученые вычислили форму и размер Земли.
О мероприятии
Размеры Земли астрономы определили еще в древности. Кругосветные путешествия в конце XV — начале XVI веков и окончательная убежденность в шарообразности Земли снова поставили вопрос о ее размерах в повестку дня. Дальнейшие тщательные измерения одного градуса земного меридиана зародили сомнения в том, что Земля идеальный шар. К началу 30-х годов XVIII века эти сомнения разделили астрономов на два противоборствующих лагеря. Французы считали, что Земля имеет форму дыни, а англичане сплющивали ее у полюсов. Как окончательно разрешился этот вопрос, расскажет доктор физико-математических наук Сотникова Наталья Яковлевна.
Александровский парк, д. 4
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