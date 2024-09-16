Личная жизнь квантов и можно ли в нее вмешиваться

О мероприятии

Квантовая механика дает проверяемые предсказания, но оставляет квантовую реальность спрятанной за результатами измерений. Квантовые объекты подчиняются особым правилам и находятся в состояниях, которые невозможно описать в терминах привычной нам реальности. Даже скромные успехи по манипуляции их свойствами выглядят поэтому как приближение к чудесам; квантовые объекты, однако, умело оберегают свою «личную жизнь» от вторжений из классического мира. Об этом расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация