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Слушатели узнают, как эволюционная теория используется в медицинской практике.
О мероприятии
Многие думают, что эволюционная биология – это что-то теоретическое, возможно, интересное, но не имеющее отношения к реальной жизни. Эволюция по Дарвину – наследуемые случайные изменения и последующий естественный отбор – обычно понимается как историческое объяснение взаимопревращения организмов. Но она же объясняет процессы, происходящие внутри нашего организма. При этом соревнуются отдельные клетки организма, который является для них внешней средой.
В результате оказывается, что ровно такие же дарвинистские соображения описывают развитие адаптивного иммунитета (и объясняют пользу от прививок) и взаимодействие клонов внутри раковой опухоли (и объясняют развитие лекарственной опухоли при химиотерапии). Подробнее о том как эволюционная теория используется в медицинской практике расскажет биоинформатик, доктор биологических наук Михаил Гельфанд.
Проспект мира 123Б
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Кошки, как и собаки, умеют бегать за игрушками и возвращать их хозяевам. Это науке хорошо известно. Но кто из них делает это охотнее? Чтобы ответить на вопрос, американские ученые решили сравнить оба вида домашних питомцев. Они назвали наиболее восприимчивые к этой игре породы, а также порассуждали о природе такого поведения.
Сотрудники кафедры физики твердого тела и наносистем Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ в составе международного научного коллектива впервые получили прямое экспериментальное доказательство явления спаривания носителей заряда в реальном пространстве в семействе высокотемпературных сверхпроводящих оксидов на основе соединения бария, висмута и кислорода (BaBiO3) и выяснили природу аномальных свойств системы. Сделан еще один важный шаг в направлении разгадки природы высокотемпературной сверхпроводимости.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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Беспрецедентно быстрое и невероятно широкое: каким будет российское импортозамещение и кто от него выиграет?
27 месяцев надежды
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