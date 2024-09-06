О мероприятии

Многие думают, что эволюционная биология – это что-то теоретическое, возможно, интересное, но не имеющее отношения к реальной жизни. Эволюция по Дарвину – наследуемые случайные изменения и последующий естественный отбор – обычно понимается как историческое объяснение взаимопревращения организмов. Но она же объясняет процессы, происходящие внутри нашего организма. При этом соревнуются отдельные клетки организма, который является для них внешней средой.

В результате оказывается, что ровно такие же дарвинистские соображения описывают развитие адаптивного иммунитета (и объясняют пользу от прививок) и взаимодействие клонов внутри раковой опухоли (и объясняют развитие лекарственной опухоли при химиотерапии). Подробнее о том как эволюционная теория используется в медицинской практике расскажет биоинформатик, доктор биологических наук Михаил Гельфанд.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация