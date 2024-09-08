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Слушатели узнают, как и зачем фантомная визуализация используется в микробиологических исследованиях и системах оптической связи.
О мероприятии
Фантомная визуализация — это способ получения картинок предметов, который кажется немного волшебным. Представим, что у есть два луча света. Один из них никогда не встречался с предметом, который мы хотим увидеть, а второй собирает информацию о том, сколько света прошло через этот предмет или отразилось от него.
И хотя первый луч предмет не видел, он помогает создать изображение, как будто он все-таки его видел. Поэтому этот метод называется «фантомным» — ведь изображение получается как бы призрачным.
- Как ученые используют подобные фантомные изображения?
- Как фантомная визуализация конкурирует с традиционными способами получения изображений (камерами и лидарами)?
- Как и зачем фантомная визуализация используется в микробиологических исследованиях и системах оптической связи?
Об этом расскажет Владимир Шумигай — инженер лаборатории квантовых процессов и измерений Университета ИТМО, руководитель проекта «Фантомная поляриметрия с применением методов машинного обучения».
наб. Обводного канала, дом 118
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