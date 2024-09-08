Слушатели узнают, как и зачем фантомная визуализация используется в микробиологических исследованиях и системах оптической связи.

Фантомная визуализация: как увидеть невидимое и зачем это ученым?

О мероприятии

Фантомная визуализация — это способ получения картинок предметов, который кажется немного волшебным. Представим, что у есть два луча света. Один из них никогда не встречался с предметом, который мы хотим увидеть, а второй собирает информацию о том, сколько света прошло через этот предмет или отразилось от него.

И хотя первый луч предмет не видел, он помогает создать изображение, как будто он все-таки его видел. Поэтому этот метод называется «фантомным» — ведь изображение получается как бы призрачным.

Как ученые используют подобные фантомные изображения?

Как фантомная визуализация конкурирует с традиционными способами получения изображений (камерами и лидарами)?

Как и зачем фантомная визуализация используется в микробиологических исследованиях и системах оптической связи?

Об этом расскажет Владимир Шумигай — инженер лаборатории квантовых процессов и измерений Университета ИТМО, руководитель проекта «Фантомная поляриметрия с применением методов машинного обучения».

Расписание наб. Обводного канала, дом 118 Санкт-Петербург 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация