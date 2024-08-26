О мероприятии

Квантовая природа вещей противоречит представлениям людей об устройстве мира. В ней есть фундаментальная беспричинность: выбор между несколькими альтернативами случаен, но никакого механизма, порождающего эту случайность, не предполагается.

Объектам в квантовом мире приходится существовать без некоторых свойств: не все свойства прикрепляются к одному объекту одновременно. Квантовая механика — формальная схема, позволяющая делать наилучшие возможные предсказания, но достигает она этого способом, граничащим с логическим противоречием. Развитие во времени определено только для обитателей абстрактных математических пространств, а происходящее в нашем физическом пространстве остается без пояснений.

Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов расскажет о самых популярных попытках ответить на недосказанности квантовой механики: многомировых интерпретациях, кьюбизме, спонтанном коллапсе и скрытых параметрах.

Расписание Мясницкая ул., 13, стр. 11 Москва 19:00 Купить