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Участники мероприятия узнают о самых популярных попытках ответить на недосказанности квантовой механики.
О мероприятии
Квантовая природа вещей противоречит представлениям людей об устройстве мира. В ней есть фундаментальная беспричинность: выбор между несколькими альтернативами случаен, но никакого механизма, порождающего эту случайность, не предполагается.
Объектам в квантовом мире приходится существовать без некоторых свойств: не все свойства прикрепляются к одному объекту одновременно. Квантовая механика — формальная схема, позволяющая делать наилучшие возможные предсказания, но достигает она этого способом, граничащим с логическим противоречием. Развитие во времени определено только для обитателей абстрактных математических пространств, а происходящее в нашем физическом пространстве остается без пояснений.
Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов расскажет о самых популярных попытках ответить на недосказанности квантовой механики: многомировых интерпретациях, кьюбизме, спонтанном коллапсе и скрытых параметрах.
Мясницкая ул., 13, стр. 11
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Новое масштабное исследование на примере 408 тысяч человек и с учетом множества переменных позволило определить запор как независимый фактор риска MACE — серьезных сердечно-сосудистых событий. Кроме того, ученые показали, что проблемы с дефекацией на фоне гипертонии повышают вероятность таких состояний, как ишемический инсульт и сердечная недостаточность, в 1,7 раза и увеличивают риск смерти на 34%.
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Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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Миры под красным солнцем
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