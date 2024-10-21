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Слушатели узнают, всегда ли эволюция идет как надо.
О мероприятии
Эволюция – замечательный процесс, создавший людей и все живое вокруг. Что может быть лучше?! Но всегда ли эволюция идет как надо, всегда ли ее итог прекрасен? Почему что-то может пойти не так? Об этом и многом другом расскажет кандидат биологических наук Дробышевский Станислав Владимирович.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.
Международная группа биологов рассмотрела больше двух миллионов снимков с фотоловушек, расставленных в тропических лесах на трех континентах, чтобы изучить дневную и ночную активность местных животных. Анализ поведения более 80 видов показал, какие животные активны при свете Луны, а какие, напротив, лунофобы.
Сельскохозяйственным животным часто ставят вакцины, дают антибиотики и стимуляторы роста — все для того, чтобы они производили больше продуктов. У такой методики есть обратная сторона: скот начинает страдать дисбактериозом и снижением иммунитета. Решить проблему могут биологически активные добавки — например, Medusomyces Gisevi или чайный гриб. Ученые Пермского Политеха выявили наиболее оптимальные условия для его выращивания в промышленных условиях.
Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.
На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.
Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике на расстоянии 210 миллионов световых лет от Земли, разорвала на части звезду и начала взаимодействовать с другим объектом на орбите. Событие под названием AT2019qiz астрономы наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и других телескопов. Теперь ученые смогут лучше понять, как объекты вокруг сверхмассивных черных дыр взаимодействуют друг с другом.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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Объясняем: можно ли подарить любимой девушке звезду или другое небесное тело?
Starship проделал на Земле при старте громадную дыру. Почему это может отменить создание баз на Луне и Марсе?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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