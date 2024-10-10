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Лекция
16+
Открытие космических гамма-всплесков, самых мощных взрывов во Вселенной

Участники мероприятия узнают, что такое космические гамма-всплески.

Московский Планетарий
23 октября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
550 Стоимость
Москва ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

О мероприятии

Одной из самых интригующих загадок космоса, почти разрешенной в конце XX начале XXI века, стали космические гамма-всплески. Загадочные вспышки гамма-лучей, зарегистрированные спутниками, вначале принимали за ядерные испытания на Земле. Затем оказалось, что взрывы происходят далеко… дальше… еще дальше. Было выдвинуто около 100 гипотез, до тех пор, пока совершенствование техники наблюдений не помогло выбрать из них две. Астрофизик Иван Евгеньевич Панченко расскажет про эту историю и объяснит, как, обладая минимумом информации, астрономы добираются до истины, и что во Вселенной взрывается мощнее всего.

Расписание
23
Среда
Октябрь 2024
ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

9 минут назад
Александр Речкин
0
# астрофизика
# гамма-всплеск
# космос
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# грузоперевозки
# дублер
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# северный морской путь
# струнные технологии
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Андрей T
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Макс Богатырев
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