О мероприятии

Одной из самых интригующих загадок космоса, почти разрешенной в конце XX начале XXI века, стали космические гамма-всплески. Загадочные вспышки гамма-лучей, зарегистрированные спутниками, вначале принимали за ядерные испытания на Земле. Затем оказалось, что взрывы происходят далеко… дальше… еще дальше. Было выдвинуто около 100 гипотез, до тех пор, пока совершенствование техники наблюдений не помогло выбрать из них две. Астрофизик Иван Евгеньевич Панченко расскажет про эту историю и объяснит, как, обладая минимумом информации, астрономы добираются до истины, и что во Вселенной взрывается мощнее всего.

Расписание ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва 19:00 Купить