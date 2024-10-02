О мероприятии

Если однажды ясной лунной ночью выйти под открытое небо, подальше, насколько возможно, от городских огней, то можно понаблюдать за тем, как звезды движутся с востока на запад, не меняя взаимного расположения, а Луна за час явно сместилась относительно окружающих звезд. А вот уже восток светлеет, звезды меркнут, на небо восходит Солнце.

Член Московского астрономического клуба Александр Мереминский расскажет, что движет небеса. В чем причина этих явлений, и как люди еще в далекой античности начали постигать этот мир, с чего началось формирование того, что стало сегодня современной научной картиной Мира?

Расписание ул. Восточная, д.4, к.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация