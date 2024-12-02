Слушатели узнают, как правильно вести себя с морскими львами, чтобы установить с ними контакт.

О мероприятии

Команда подводных фотографов Dive Photo Team расскажет о своих встречах с удивительными животными острова Монерон и поделится секретами их съемки.

На лекции речь пойдет об уникальных видах, обитающих на Монероне и о том, почему они так интересны ученым и фотографам. Особое внимание лекторы уделят эндемикам острова — галиотису, удивительному по красоте моллюску, и крупной хищной многолучевой звезде Плазастер бореалис. Слушатели узнают, почему они считаются настоящими жемчужинами подводного мира России.

Участники мероприятия узнают, как правильно вести себя с морскими львами, чтобы установить контакт и сделать незабываемые снимки этих величественных животных в кристально чистой воде у берегов Монерона.

Расписание ул. Б. Грузинская, д. 1 стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация