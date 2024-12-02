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Лекция
16+
Эндемики Монерона: подводный мир уникальных обитателей

Слушатели узнают, как правильно вести себя с морскими львами, чтобы установить с ними контакт.

Московский зоопарк
5 декабря, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Б. Грузинская, д. 1 стр. 1

О мероприятии

Команда подводных фотографов Dive Photo Team расскажет о своих встречах с удивительными животными острова Монерон и поделится секретами их съемки.

На лекции речь пойдет об уникальных видах, обитающих на Монероне и о том, почему они так интересны ученым и фотографам. Особое внимание лекторы уделят эндемикам острова — галиотису, удивительному по красоте моллюску, и крупной хищной многолучевой звезде Плазастер бореалис. Слушатели узнают, почему они считаются настоящими жемчужинами подводного мира России.

Участники мероприятия узнают, как правильно вести себя с морскими львами, чтобы установить контакт и сделать незабываемые снимки этих величественных животных в кристально чистой воде у берегов Монерона.

Расписание
5
Четверг
Декабрь 2024
ул. Б. Грузинская, д. 1 стр. 1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Б. Грузинская, д. 1 стр. 1

1 час назад
Александр Речкин
4
# биология
# животные
# природа
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С точки зрения науки
# наука
# наука и техника
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# Curiosity
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# марс
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White_Shadow
10 часов назад
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Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

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