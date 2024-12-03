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Лекция
16+
Как математическое моделирование и искусственный интеллект меняют разработку лекарств

Слушатели узнают, как разрабатываются инновационные лекарственные препараты.

Курилка Гутенберга
5 декабря, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Кандидат биологических наук, руководитель центра математического моделирования в разработке лекарств ПМГУ имени Сеченова, доцент НТУ «Сириус» Кирилл Песков расскажет, как математические модели и методы искусственного интеллекта помогают разрабатывать новые лекарства.

Участники мероприятия узнают, как помочь российским разработчикам эффективнее доводить до пациентов перспективные проекты и решать вопросы лекарственного суверенитета.

Расписание
5
Четверг
Декабрь 2024
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

Только что
Александр Речкин
0
# искуственный интеллект
# медицина
# технологии
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# наука
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# Curiosity
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# белые карлики
# космос
# Пульсары
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Пётр Еремеев
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Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
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Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
9 часов назад
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Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
9 часов назад
Зинаида, математики тоже иногда ошибаются, но гораздо реже, чем учёные из других разделов знаний.

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

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