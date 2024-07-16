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Ученый-физик и популяризатор науки Игорь Иванов расскажет про мир элементарных частиц через их прикладные применения.
О мероприятии
Физика элементарных частиц — удивительный раздел современной науки, в котором ученые словно прикасаются к исходным законам мироздания. Но у фундаментальной физики есть и практические применения. Узнав законы микромира, люди приручают элементарные частицы и находим им «работу» в медицине, в археологии и истории искусств, в исследованиях материалов, в науках о климате. Ученый-физик и популяризатор науки Игорь Иванов расскажет про мир элементарных частиц через их прикладные применения.
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