О мероприятии

Физика элементарных частиц — удивительный раздел современной науки, в котором ученые словно прикасаются к исходным законам мироздания. Но у фундаментальной физики есть и практические применения. Узнав законы микромира, люди приручают элементарные частицы и находим им «работу» в медицине, в археологии и истории искусств, в исследованиях материалов, в науках о климате. Ученый-физик и популяризатор науки Игорь Иванов расскажет про мир элементарных частиц через их прикладные применения.