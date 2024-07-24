О мероприятии

За тонким стокилометровым слоем воздуха со всех сторон нашу планету окружает агрессивная и враждебная любой форме жизни среда: глубокий вакуум, пронизанный жесткими потоками рентгеновского и гамма-излучения. А Солнце, наша материнская звезда, во все стороны выбрасывает из своих недр несущиеся с огромной скоростью струи тяжелых частиц — солнечный ветер.

В своем движении по орбите Земля время от времени сталкивается с каменными глыбами, каждая из которых способна разрушить целый город. А еще где-то там, говорят, скрываются космические корабли инопланетян, которые только и ждут удобного случая, чтобы завоевать Землю и превратить её то ли в фабрику по добыче полезных ископаемых, то ли в экзотический курорт.

Многих тревожат эти опасности. А хитрые блогеры пользуются этими страхами, чтобы повысить посещаемость своих сайтов. «К Земле несется огромный метеорит!» — кто же пропустит такой заголовок?

Какие же из всех этих угроз реальны, а какие — просто фантазии? Об этом расскажет старший научный сотрудник Пулковской обсерватории РАН Кирилл Масленников.

Расписание наб. Обводного канала, дом 118 Санкт-Петербург 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация