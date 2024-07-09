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Лекция
12+
История типографий Санкт-Петербурга

Слушатели узнают о том, как развивалось типографское дело в Петербурге.

Библиотека На Стремянной
29 июля, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург ул. Стремянная, д. 20

О мероприятии

Первая типография, основанная Петром I, находилась на Петроградской стороне. Во второй половине XVIII века при государственных департаментах были учреждены несколько типографий. В XIX веке во всей Российской Империи произошел рост промышленности, благодаря чему в печатной отрасли начали работать несколько больших типографий. Методист Музея печати Нина Георгиевна Кузьмина расскажет историю Печатного двора, типографии Академии наук, Сенатской, Синодальной типографий и многих других, оставивших заметный след в экономике и истории Санкт-Петербурга.

Расписание
29
Понедельник
Июль 2024
ул. Стремянная, д. 20 Санкт-Петербург
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Стремянная, д. 20

1 час назад
Александр Речкин
1
# история
# промышленность
# Россия
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