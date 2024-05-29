О мероприятии

Кандидат философских наук Владимир Маковцев расскажет про трактат немецкого философа Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872 г).

«Рождение трагедии» — классический образчик неклассической философии. Будучи посвященным греческой трагедии, искусству, в конечном счете миросозерцанию греческого духа, текст оказывается чем-то несравненно большим, чем только эстетический или культурологический трактат. При особом желании не составит большого труда увидеть в тексте Ницше окно, сквозь которое проглядывают очертания ключевых идей немецкого мыслителя. Дионисийство и аполлонизм как две ключевые линии, в которых Ницше видит исток искусства, не выдерживают критики классического искусствоведения и филологии. При этом являются основаниями, без которых сложно понять дальнейших ход философии Ницше и европейской философии вообще.

Участники мероприятия узнают про основное содержание трактата, определят его темы и выявят основные узлы и темы философии Ницше, которые можно разглядеть в «Рождении трагедии».

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация