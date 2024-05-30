О мероприятии

К двадцатому веку наука наконец развернулась в полную мощь и подняла человечество на невиданный ранее уровень. И одной из важнейших и древнейших областей науки является физика.

Физические теории, открытия, практическое применение — без этого сегодня человечество не может обойтись. Но при этом, мало кто понимает — откуда взялась эта наука, и чем конкретно она занимается. Об этом расскажет физик Дмитрий Побединский.

Расписание Восточная, д.4, корп.1 Москва 19:00 Купить