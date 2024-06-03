О мероприятии

Специалист по исследованию генома Александра Корниенко расскажет, как и зачем можно редактировать геном человека, что в этом может быть хорошего, а что — плохого. Слушатели узнают о современных технологиях редактирования генома с помощью молекулярных ножниц CRISPR/Cas9 и о печально известных первых в мире CRISPR-близнецах из Китая. Лектор обсудит, стоит ли «прокачивать» геном, или его можно только «чинить». Расскажет о том, грядет ли новая эра евгеники и можно ли с помощью редактирования генома создать сверхлюдей.